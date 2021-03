Rodrigo Brand, presidente ejecutivo de la ABM, explica que esta medida, anunciada el miércoles, sólo funcionará con las aplicaciones móviles y los datos serán resguardados por cada banco en particular, es decir, por el momento no serán compartidos con terceros.

En ese momento el banco podrá decirle al cliente lo que está sucediendo y validar que no haya ningún tipo de fraude , dice Brand.

Sobre la información personal de los usuarios, revela el presidente ejecutivo de la ABM, cada banco será encargado de tenerla, resguardarla y no se compartirá, por el momento, con otras empresas.

La información es de los bancos, no hay ninguna dependencia que participe y cada banco usará sus protocolos para que dicha información sea utilizada solamente con esos propósitos , enfatiza.

Brand puntualiza que en caso que un cliente no quiera utilizar o permitir el acceso a la geolocalización de sus dispositivos no podrá hacer uso de la banca digital, pero sí de los servicios en sucursales, teléfonos o cajeros.

Agrega que la medida no aplica a tarjetas. Es solo dispositivos móviles, como celulares, tablets y laptops. Si la transacción no corresponde al dispositivo que se tiene registrado y que ubicamos en tiempo real, la operación no procede .

Un trabajo que ya se hacía

Rodrigo Brand señala que desde hace tiempo este trabajo ya se venía haciendo por parte de los bancos, y ahora solamente se materializará en un hecho concreto.

Es un procedimiento que ya se viene realizando de manera habitual con cualquier otra aplicación y lo que sucede es que los bancos necesitan el consentimiento de los usuarios para acceder a la geolocalización, cada banco dará a sus clientes sus mecanismos para ponerlo en marcha, pero es algo que no va más allá de lo que ya hacemos habitualmente , dice.