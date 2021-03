Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 19 de marzo de 2021, p. a10

Los casos de ciberacoso persisten contra las futbolistas y en esta ocasión Deneva Cagigas, defensa de Pumas, denunció que ha sido víctima de acoso sexual en las redes sociales, por lo que pidió respeto a su cuerpo e imagen como jugadora.

Hoy estoy un poco frustrada y cansada. No es el primer mensaje. No es evidenciar a la persona, sino el acto. Hablo por mí y por mis colegas. Se les hace chistoso usarnos como un objeto sexual. Es algo que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos mujeres y merecemos respeto , dijo

Me gustaría que esta situación parara, se debe poner un alto y tienen que escucharnos, porque la verdad no es justo , agregó en un video publicado en redes sociales.

Cagigas también publicó en la noche del miércoles los mensa-jes que había recibido de un usuario, quien le envió imágenes de mujeres semidesnudas con comentarios referentes al cuerpo de la jugadora y con un contexto sexual.

Además de Cagigas, otras integrantes de la Liga Mx Femenil también han sido víctimas de ciberacoso. Las americanistas Jana Gutiérrez y Selene Varela fueron amenazadas de muerte, por lo que la directiva de las Águilas aplicó un protocolo el cual incluye seguridad física, apoyo legal y sicológico, así como capacitación para enfrentar situaciones de crisis en redes sociales.

La defensa de Toluca Ana Karen López también denunció hace unos meses haber recibido insultos en redes sociales, mientras Greta Espinoza, zaguera de Tigres y de la selección mexicana, fue amenazada.