Sager publicó su primer thriller Final girls en 2017. Siguieron The Last Time I Lied, Cierra todas las puertas y Home Before Dark. Survive The Night saldrá en el verano.

El escritor de thrillers Riley Sager (Pensilvania, Estados Unidos, 1974) siempre se ha considerado una persona mórbida . Desde niño le fascinaban las cosas oscuras y aterradoras . Así que cuando decidió escribir libros no había duda que serían de suspenso.

Entre los héroes literarios de Sager figuran Stephen King, Agatha Christie, Donna Tartt y Ann Taylor –“no escribe thrillers; sin embargo, es una escritora asombrosa”. También siente devoción por Alfred Hitchcock: Crecí viendo una y otra vez sus películas. Nadie maneja el suspenso mejor que él .

El thriller es una montaña rusa

–¿A qué se debe el gusto del lector por el thriller?

–Para mí, el thriller produce el mismo efecto que una montaña rusa: una emoción que es temporal y segura. Es una forma de entretenimiento y escape, no obstante que algunos de los temas pueden ser oscuros y alarmantes. Uno dice: ‘oh, cielos, qué va a pasar, tengo mucho miedo’. Luego, guardas el libro, te relajas, comes algo, porque no estás en verdadero peligro. Es una manera indirecta de vivir experiencias emocionantes.

Jules, personaje principal de Cierra todas las puertas, es mujer. Para Sager, a veces, cuando autores masculinos escriben sobre personajes femeninos, se puede tornar incómodo e involuntariamente sexista, así que primero pienso en ellas como seres humanos y luego como mujeres .