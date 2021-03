M

iles de chavos entre 15 y 16 años (15 mil, según datos recientes) fueron recibidos en los tres planteles del CCH, un modo sui generis de abordar las ciencias y las humanidades en nivel bachillerato. Ese lunes 12 de abril profes (450) viajaron hacia Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.

Serían sus compañeros y guías. Aprenderían juntos a aprender física, historia universal, matemáticas, lecturas de clásicos y taller de redacción. En Naucalpan eran las 7 AM y profes del área de ciencias (40) no llegaron, igual a las 10, una y cuatro de la tarde. Llegaron otros que sin haber hecho el examen, ni mucho menos tomado el curso para ser profesor, por una u otra razón. La mayoría de los primeros no habían terminado la carrera; en cambio, los segundos ya contaban con título profesional e incluso ya habían dado clases en la prepa. Los contrataron ipso facto para dar física uno tres turnos ¡30 horas/semana/mes! Les entregaron un libro azul para devorarlo esa noche y dar clases al día siguiente.

Se inició la aventura; los cursos de ciencias experimentales los daban dos profes. Se presentaron a su pareja y a los estudiantes solicitando el tuteo. Preguntaban: ¿quién va por los materiales? El estudiante iba a 10 pasos, adonde un laboratorista entregaba una charola roja 40×25×10 con piezas sencillas para construir una balanza; soporte de madera, barra de aluminio, tipo túnel con hoyitos, ganchitos, dos platillos, pesas, regla, lápiz. En el curso aprenderían aprehendiendo los conceptos de masa, fuerza, gravedad, tiempo, cómo, por qué, para qué graficar. Algunos trabajaban o lo habían hecho; maestro, enfermera, cajera, músico.

El lugar, lindo. Los edificios en­tre árboles bajaban la colina. Chavos y profes almorzaban en fondas cercanas. Iban y venían a casa en dos o tres camiones. Se leía y analizaba la Gaceta Amarilla, debieron cursarse los seis semestres en tres años, mas resultó en cuatro (71-74). En mayo les pagaron con cheque verde que se usaba para pagar gis, borradores, mesas; lo agradecieron de buen grado. Mayo 13: salen libres 23 presos políticos. El 10 de junio muchos cecehacheros viven la matanza. Días después los porros incrementan abusos, algunos profes, trabajadores y chavos los enfrentan; El Bello mata a chofer de camión. Crece el repudio organizado.

Hay actividades culturales no planeadas, discusión política, primeras asambleas, se habla del 68. Profes artistas pintan murales del Che o abstractos. La poeta Yamilé Paz Paredes invita a su clase de lectura de clásicos a Enrique González Rojo Arthur (1928-2021) para hablar del escritor Ermilo Abreu Gómez (1894-1971), quien acababa de morir. Los chavos lo amaron. A finales del semestre o principios del segundo, septiembre 11 y 12, muchos chavos fueron al festival de rock en Avándaro, conocen la mota.