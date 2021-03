Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 18 de marzo de 2021, p. 10

Ayer se inició en México la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en población de 60 años y más, con 16 mil 933 adultos mayores que lograron completar su esquema de vacunación. Representa uno por ciento de los 3 millones 260 mil 679 que hasta la fecha han recibido al menos su primera dosificación del biológico, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Respecto a la posible vacunación masiva de embarazadas, indicó que no es que esté prohibido, pero en general no se recomienda intentar hacerlo debido a que por razones bioéticas los ensayos clínicos para el desarrollo de los biológicos no incluyen a este sector de la población ni a menores de 16 años, aunque aclaró que la consideración de inmunizar o no a mujeres gestantes está sujeta a las consideraciones de riesgo-beneficio .

López-Gatell destacó que a la fecha se han aplicado 4 millones 737 mil 622 dosis, de los 7 millones 160 mil 250 que han llegado a nuestro país, lo que representa 66 por ciento, mientras este miércoles se aplicaron 157 mil 42 dosis, cifra que, aseguró, se irá incrementando conforme aumenten los embarques de vacunas que lleguen al país.