Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de marzo de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Poder Judicial frena la nueva ley eléctrica presentará una iniciativa de reforma constitucional.

En conferencia de prensa afirmó que dejar el sector en las condiciones previas lo convertiría en cómplice del atraco de las empresas particulares a la nación durante el periodo neoliberal y se afectaría a los más pobres.

El titular del Poder Ejecutivo defendió la Ley de la Industria Eléctrica definida en su administración (impugnada hasta ahora por unas 27 empresas) al señalar que es un asunto de interés nacional “y no de la ambición de malandros, fifís”.

Advirtió persistencia en el proyecto de transformación que en este ámbito significa combatir la corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo habló del apoyo del pueblo.

Qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para mantener sus privilegios y el régimen de corrupción; nada más que el pueblo es sabio, tiene instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya , aseguró.

Comentó: hacen el ridículo aquellos que hasta piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que venga a regañarnos .

–¿Impulsaría entonces una reforma constitucional? –se le preguntó en la conferencia matutina.

–Sí, sí. Yo estoy seguro que (la actual Ley de la Industria Eléctrica) no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros, que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres.