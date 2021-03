E

l encontronazo por las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobadas por el Congreso– no se da entre los poderes Judicial y Ejecutivo, sino entre éste y la denominada minoría rapaz, es decir, el grupo compacto de empresarios con grandes fortunas amasadas –a costillas de la nación– en los tiempos neoliberales. Y en este capítulo resulta más que obvio que los defensores de esa mafia no son más que fichas pagadas: jilgueros disfrazados de representantes del pueblo y jueces autónomos e imparciales , para quienes la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada (el Alazán tostado dixit).

Como el raudo juez Juan Pablo Gómez Fierro –una de esas fichas– no se daba abasto en eso de conceder suspensiones provisionales a diestra y siniestra para proteger a los consorcios privados de las citadas modificaciones, otro magistrado, Rodrigo de la Peza López, entró al quite para atender, a la velocidad de la luz, las peticiones de la minoría rapaz que se niega a perder los privilegios que generosamente les dieron los gobiernos neoliberales.

Pero en el Ejecutivo conocen la fórmula: para uno que amanece temprano, otro que no duerme, y en este sentido el presidente López Obrador subrayó que si los jueces, magistrados, ministros determinan que es inconstitucional y que no procede (la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica), entonces enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres. Privatización en México, en el periodo neoliberal, es sinónimo de corrupción .