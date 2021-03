L

os intereses de los eléctricos privados y sus socios, algunos jueces, medios de comunicación, líderes de opinión chayoteros y minipartidos, no pueden imponerse sobre los intereses de la nación. Sin embargo, la nueva legislación en materia de electricidad aprobada por el Poder Legislativo, con el voto mayoritario de ambas Cámaras, y su aplicación por el Poder Ejecutivo, está siendo suspendida por algunos bien aceitados juzgadores. La Suprema Corte todavía no ha fijado su posición, es decir, si está del lado de la banda de cuello blanco o del lado del pueblo mexicano. Ayer, el presidente López Obrador despejó cualquier duda. Si los ministros traicionan a México –no sería la primera vez– enviaría un proyecto de reforma a la Constitución. (AMLO llamó banda de cuello blanco a empresarios y sus cómplices del periodo neoliberal que se dedicaron a saquear al país). La reforma podría incluir un decreto expropiatorio para que amarre bien, pero esa ya es una idea personal del autor de esta sección. Los eléctricos , así como también empresas petroleras entraron a México por la puerta de atrás, mediante la compra de votos de senadores panistas para sacar adelante la reforma energética, como ha denunciado el ex director de Pemex Emilio Lozoya. Los convencieron de que seguirían gobernando los prianistas. Tomaron el riesgo, ahora no quieren asumir las consecuencias.

Obituario

Es de tener miedo que el ex presidente Peña Nieto te mencione en su Twitter. No porque vaya a hacer revelaciones que te involucren sobre temas de corrupción ocurridos en su sexenio, de los que presumiblemente tiene las claves, aunque lo podría negar. La razón es otra: cada vez que escribe un mensaje en Twitter es para expresar su pésame porque alguien ha fallecido. Así manifestó sus condolencias por el deceso de María de los Ángeles Moreno, Gerardo Ruiz Esparza, Ignacio Pichardo Pagaza, la profesora Candelaria Beatriz López Obrador, Fernando Coello, Juan Bustillos y ahora Sylvia Sánchez Estrada, esposa de Manlio Fabio Beltrones.

Vacunas

México y Canadá están en primer lugar de la lista de países del presidente Joe Biden que eventualmente recibirán vacunas contra el coronavirus fabricadas en Estados Unidos. Pero Biden y los funcionarios de su administración han dicho que no las compartirán hasta que tengan suficientes para su propia gente, lo que deja poco claro el momento en que eso ocurrirá. Estados Unidos ha asegurado un suministro de mil 200 millones de dosis. Lo que se está viendo en Texas y California es que hay sobrantes y cualquier persona, con documentos migratorios o sin ellos, y sin el requisito de tener más de 60 años, puede ser vacunada en supermercados como Walmart y HEB. Basta con hacer una cita por teléfono o Internet. No todos quieren vacunarse, aún circulan leyendas urbanas sobre la pandemia.