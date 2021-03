Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 18 de marzo de 2021, p. 4

Graciela Iturbide fue reconocida con el premio a la contribución excepcional a la fotografía, el más prestigioso de los Premios Mundiales Sony 2021, por su capacidad para evocar un México impregnado de carácter, cultura y espiritualidad .

La artista transformó el duelo en una desbandada de pájaros e inmortalizó una medusa oaxaqueña con cabellera de iguanas. En sus palabras, el acto de accionar su cámara no le produce catarsis, sino que crea un sentimiento de comprensión hacia lo que veo, vivo y siento .

Con el anuncio del galardón, hace una semana, se adelantó que la Organización Mundial de Fotografía inaugurará el 15 de abril una exposición virtual con 25 imágenes esenciales para descubrir más sobre su enigmático trabajo y se publicó una entrevista con la fotógrafa de 78 años, donde acepta que la imaginación es un elemento predominante en toda su obra.

Sus retratos en blanco y negro no han tenido alguna preparación, aparecen al momento de verlos a través de la lente y soltar el clic, poseída por una especie de estado de gracia, como el que experimentaba Giotto al plasmar sus lienzos renacentistas. Así describió esos segundos que han quedado capturados con sus cámaras analógicas.

No preparo el retrato con antelación, la imagen aparece en el momento en que estoy con la persona a la que estoy fotografiando. Pueden suceder situaciones que ofrecen algo inesperado que me asombre. La complicidad con el personaje me ayuda a aprovechar el momento espontáneo para producir un buen resultado.