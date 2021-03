Avi Loeb asegura que en la comunidad científica están tan absortos en el pensamiento grupal que no están dispuestos a manejar el principio de la navaja de Occam (en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable).

“Pensar que somos únicos, especiales y privilegiados es arrogante. La postura correcta es ser modesto y decir: ‘No somos nada especial, hay muchas otras culturas por ahí y sólo tenemos que encontrarlas’”, afirmó. Loeb, de 58 años, expone su idea de los orígenes extraterrestres del objeto en Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra.

Oumuamua no parecía una roca ordinaria, porque después de lanzarse alrededor del Sol, aceleró y se desvió de la trayectoria esperada, impulsado por una fuerza misteriosa. Esto podría explicarse si se tratara de un cometa que expulsa gas y escombros, pero no hay evidencia visible de esta desgasificación... no reflectaba calor y no se vio radiación. Su tamaño era el de una cancha de futbol americano .

Sin embargo, ayer se dijo: “Las características de Oumuamua sugieren que probablemente esté hecho de nitrógeno sólido, como la superficie de Plutón.