Al referirse de manera directa a la propuesta de Medel, dijo que la legisladora busca que su iniciativa se avale sin discusión alguna.

El predictamen, agregó, representa una prohibición total de estas tecnologías, y aseguró que su elaboración estuvo a cargo de extranjeros , vinculados con ONG y fundaciones que están en contra de estas tecnologías, y exigió a la diputada explicar los intereses que ha tratado de ocultar .

A mediodía, en redes sociales comenzó a circular una captura presuntamente de un chat en el que Medel y Del Sol se recriminan agriamente.

–Qué pena me das por difundir algo que no te consta, cuando quieras estoy a la orden, pero no de esta forma, no parecemos del mismo equipo, con razón tienes tantos problemas en San Luis– reclamó Medel a Del Sol.

–Qué pena que copies y pegues una iniciativa, de perdida quítale el autor– le reviró Del Sol.

Ante ello, Medel acusó al potosino de tener conflicto de interés con la industria del vapeo.