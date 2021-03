Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 10

Con los megaproyectos que siguen avanzando se pone en una situación crítica la relación de los pueblos indígenas y el Estado, pues no se están reconociendo sus derechos , advirtió Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Consideró preocupante que grupos de la delincuencia organizada hagan el papel que antes desempeñaban el Ejército y las policías. Además de querer controlar ciertas regiones y las rutas para el trasiego de drogas, juegan de guardianes del territorio, pero para la economía criminal .

Durante la presentación virtual del libro Otro México es posible, dijo que vemos que los grupos de la delincuencia se acuerpan en zonas estratégicas donde hay proyectos mineros, reservas maderables, de agua, y vemos que las autoridades los dejan crecer .

Sostuvo que para conservar el territorio donde históricamente han vivido, actualmente los pueblos indígenas tienen que estar en resistencia. No hay pueblos que no tengan conflictos agrarios, problemas con las instituciones del Estado por cuestiones relacionadas con la afectación a su espacio sagrado .