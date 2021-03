Afp, Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 5

La Haya., La agencia reguladora de medicamentos de Europa afirmó ayer que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 son superiores a los riesgos, después de que varios países suspendieron su administración por preocupaciones sobre casos de coágulos sanguíneos.

Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios , indicó Emer Cooke, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con sede en Holanda.

El regulador europeo también aseguró que todas las vacunas utilizadas en el bloque, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca fueron estudiadas a detalle.

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia suspendieron por precaución el uso del biológico de AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades para coagular.

Al día de hoy no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados , indicó Cooke, al agregar que la EMA examinaba efectos adversos graves en todas las vacunas .

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, consideraron alentadoras las declaraciones de la EMA, tras una entrevista telefónica, según un comunicado del gabinete del jefe del ejecutivo italiano.

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que, para dar confianza a los franceses, se vacunará muy rápidamente con la inyección de AstraZeneca si la EMA la avala.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se pronunció ayer pero evalúa esta semana la situación, aconseja seguir administrando este inmunizante contra el coronavirus.

Desde Reino Unido, donde ya se ha administrado una primera dosis (de AstraZeneca o Pfizer/BioNTech) a casi 24.5 millones de personas, el primer ministro, Boris Johnson, reafirmó que el medicamento desarrollado por AstraZeneca con científicos de la Universidad de Oxford era seguro y extremadamente eficaz.

Suecia y Letonia suspendieron ayer la administración del inmunizante. Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, retrasó el inicio de la campaña de la administración de la vacuna de AstraZeneca.