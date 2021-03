Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras un exhorto a Carlos Romero Deschamps –a partir de ayer–, éste presentó su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex . En su exposición matutina diaria descartó haberlo presionado, no, no, no, siempre es bajo la idea del presidente (Benito) Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho .

De Romero Deschamps, quien fue instalado al frente del sindicato petrolero en 1993 y renunció en 2019, consideró inmoral su comportamiento al haber solicitado vacaciones de 2019 a 2024, derivado de 26 años al frente de ese gremio sin haber descansado. Y dejó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los ciudadanos afectados por el ex líder gremial, interponer denuncias en su contra.