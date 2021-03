L

os directivos de las empresas privadas que tienen inversiones en el sector eléctrico saben que a la larga tienen perdida la batalla contra la nueva ley de electricidad, pero no se atreven a informar a sus accionistas que registrarán pérdidas o, al menos, el negocio no seguirá dando las extraordinarias utilidades que han registrado hasta hoy. Entraron a México cuando lo gobernaban políticos prianistas corruptos y hay un nuevo escenario de legalidad que no quieren asumir. Un par de jueces ha dado curso a las demandas de amparo de varias compañías y, si los compraron, también será dinero perdido. Los términos de la batalla son claros: de un lado están dos de los poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo, y del otro, las empresas, sus costosos abogados, algunos funcionarios del Poder Judicial que presumiblemente hayan podido cohechar (falta la definición de la Suprema Corte), los medios chayoteros y algunos minipartidos. Habrá que recordar que los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen facultades constitucionales para decretar la expropiación del sector eléctrico –Vicente Fox lo hizo con la industria azucarera, pero no buscando el interés del país, sino el suyo personal. Incluso tienen facultades para modificar la estructura del Judicial. Hay algunos empresarios que suponen que México es tierra de conquista, como José Ignacio Sánchez Galán, el jefe de la española Iberdrola: Si los abogados de Iberdrola ven que la ley afecta a nuestro negocio existente, estoy seguro de que intentaremos defender el interés de nuestros accionistas como lo hacemos en todos los países , dijo en una entrevista con Bloomberg. (¡Rediez! Entonces, hay que subordinar la ley a su negocio). Me imagino que todo el mundo va a hacer algo similar , agregó. Le anda fallando la imaginación y debería hablar con la verdad a sus accionistas, aun a riesgo de perder la chamba. Todo mundo no. Empresarios más inteligentes y menos prepotentes se están acercando a las autoridades mexicanas a negociar sus concesiones con respeto a la nueva legislación.

