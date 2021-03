Según el informe que mencionó Lima, hubo irregularidades en los comicios. A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, peor aún , el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.

No fue el único desencuentro de ayer con Almagro. La cancillería repudió una declaración de Almagro, quien exigió la liberación de Áñez, detenida el pasado fin de semana por su participación en el golpe de Estado contra Morales, y ratificó su decisión de buscar un castigo penal para el diplomático uruguayo por su injerencia en la política interna del país.

El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas , dijo la cancillería en un comunicado.

Áñez y dos de sus ex ministros están en prisión preventiva mientras avanza la investigación de la fiscalía que los acusa de sedición, terrorismo y conspiración . La policía busca a otros ex ministros de Añez. Dos ex jefes militares también han sido detenidos.