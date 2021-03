José Luis Jiménez, otro de los abogados, consideró que la detención del ex dirigente del sol azteca fue arbitraria. No es posible que por ese monto (325 pesos) nuestro representado esté privado de su libertad y recluido , expuso.

Denuncia persecución de Cuitláhuac García

Franco Castán atribuyó su detención a una persecución política ordenada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, emanado del partido Morena, y responsabilizó al gobierno estatal de lo que pueda sucederle en el penal.

Me dejarán en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad, que no cometí . A Cuitláhuac García no le importó violar un amparo ni le importará violentar la Constitución y los derechos humanos , escribió el ex funcionario.

La detención de Franco Castán fue posible porque hace una semana los diputados locales hicieron modificaciones al Código penal para aumentar de seis meses a cinco años la pena para quien agreda a policías.