De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 20

La pandemia de Covid-19 representa una oportunidad para actuar con rapidez, brindar apoyo y alivio a las mujeres mediante las compañías de tecnología financiera, conocidas como fintech, sector que representa más de la mitad de la población mundial sin acceso a servicios bancarios, destacó la empresaria Angélica Fuentes Téllez.

La pandemia de Covid-19 ha hecho más evidentes las desigualdades de género por lo que es necesario seguir trabajando para aplanar la curva , señaló, al participar en la conferencia Financing a Future for Women, organizada por la iniciativa Women Rise for All de la Organización de Naciones Unidas.

En particular se refirió a la bancarización, pues, dijo, a pesar del incremento en el número de personas que pueden acceder a los servicios financieros en todo el mundo, las mujeres siguen siendo una población que se ve afectada de manera desproporcionada por este tipo de sucesos, al no estar bancarizadas.