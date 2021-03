Marlene Santos Alejo

Miércoles 17 de marzo de 2021

Después de que la directiva de Chivas y el técnico Víctor Vucetich acusaron a los futbolistas de no estar a la altura, carecer de actitud y de distraerse en la cancha, el también timonel José Luis Sánchez Solá, reviró: “No tengo nada en contra de Víctor, pero si un jugador se distrae y equivoca es porque los técnicos no supimos imbuir ese espíritu de lucha, concentración y no fuimos claros en nuestros conceptos. No me parece justo que todas las críticas de dentro y fuera crucifiquen hoy a los jugadores.

Yo no veo que los futbolistas del Guadalajara no luchen; tienen espíritu y ganas, ¡lo que no tienen son armas para la contienda! No hay ningún futbolista del mundo que entre a la cancha a no dar todo lo que puede, pero si vas con dudas, te verás limitado, y entonces parece que no luchas , explicó el apodado Chelís, quien subrayó que la responsabilidad es compartida.

“A Chivas no le está resultando nada, sus pasos no han sido los adecuados y cada quien tiene su parte de culpa. El presidente, porque no sé qué tanto haga acto de presencia; el director deportivo, porque no eligió lo necesario para erigir un plantel competitivo; el técnico, porque no se hizo entender, no dio el mensaje correcto al jugador, y éste, porque en la cancha parece no saber dónde está parado.