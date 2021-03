Ap

Miércoles 17 de marzo de 2021

Madrid. Todo se alineó para que Real Madrid recordara a todos que, a pesar de tropiezos, es un equipo de temer y regresar al lugar que merece. Un error del arquero del Atalanta le facilitó la noche al conjunto merengue y a partir de entonces explotó la fuerza y el futbol que desean ver sus seguidores.

El conjunto blanco liquidó 3-1 al club italiano para retornar a los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de octavos.

Goles de Karim Benzema, Sergio Ramos y Marco Asensio, más una notable actuación de Vinicius Júnior, dieron forma a lo que terminó con un triunfo 4-1 en el marcador global.

Benzema encaminó el trámite al abrir la cuenta a los 34 minutos tras un error del arquero Marco Sportiello, una de las variantes que el técnico Gian Piero Gasperini hizo tras la derrota 1-0 en la ida en Italia hace tres semanas.

No me arrepiento de la alineación , dijo Gasperini; no podemos cometer esos errores y regalar goles. Podría haber sido diferente y nos hubiera gustado haber jugado mejor, pero el partido tomó un camino equivocado .

El capitán Sergio Ramos aumentó la cuenta al ejecutar un penal a los 60 tras una falta cometida sobre Vinícius, y Asensio puso cifras definitivas a los 84. Atalanta descontó a los 83 tras una definición de tiro libre del delantero colombiano Luis Muriel.

El objetivo era pasar y lo hemos hecho con un buen resultado , dijo Ramos; no hemos tenido presente el de la ida, hemos querido dominar y tener el control. Este es el camino .

Sportiello quiso salir jugando desde de su área, pero apuntó mal al despejar, dejando el balón directo en los pies de Luka Modric. Implacable, el volante merengue se internó en el área y cedió con un tiro raso para que Benzama empujara el balón cerca del manchón de penal. Sportiello remplazó a Pierluigi Gollini tras la ida y había sido el titular en la Serie A desde entonces.