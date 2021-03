Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 6

Chicapa de Castro, Oax., Hace 11 meses, cuando las festividades patronales y sociales se interrumpieron por la pandemia del Covid-19 en el Istmo de Tehuantepec, a los artesanos Juanito Morales López y Ovidia Castillo Gómez, originarios de Chicapa de Castro, Oaxaca, también les cancelaron sus pedidos de traje regional de cadenilla, desde entonces no han podido recuperarse y viven una cri-sis económica.

El sonido del pedal de las máquinas de costura ya no se mueve como antes, ya no hacen el vaivén acelerado por el cúmulo de trabajo, ahora suena poco y en espaciadas horas, las telas y los hilos ya no se acu-mulan en el armario de los artesanos, el trabajo disminuyó y también los ingresos del taller familiar.

Sentados en su máquina de coser, los artesanos con más de 40 años de experiencia elaboran al mes dos o tres trajes regionales y huipiles, pero ahora sólo sacan un traje mensual y a veces, ninguno.

En esta misma situación vive el resto de artesanas que elaboran este traje típico usado en las tradicionales Velas de mayo, quienes han gastado sus pequeños ahorros y añoran con desesperanza que pronto regrese todo a la normalidad.

La situación está muy crítica, de no tener unos pesos ahorrados, quién sabe qué pasaría con nosotros, porque no hay dinero, esta enfermedad vino a dañar nuestra economía porque los pedidos que teníamos los cancelaron todos, la gente ya no hizo sus fiestas y tampoco su ropa, y eso nos afectó severamente, ahora elaboramos prendas con la esperanza de que alguien las compre.

Ovidia Castillo y Juanito Morales son esposos y ambos artesanos de esta técnica de cadenilla, a la que de por sí se dedican personas adultas y, con esta crisis, su práctica va en decadencia.

Con su amplia experiencia, Ovidia domina todos los modelos de cadenilla que existen, que son más de una veintena, y para obtener un poco de dinero, lo que hace es venderlos a bajo costo, porque de lo contrario no tendrían para comer.