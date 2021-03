No somos un centro terapéutico ni se imparten clases aisladas de música. Nuestra clave es tratar a los alumnos bien, desde su dignidad como persona. Cuando ellos se sienten importantes superan las molestias, se sienten satisfechos, encuentran el sentido de su vida. Eso es la inclusión.

“En México no hay proyectos integrales similares, pues una vez que personas con estas características cumplen 13 años, en las escuelas especializadas ya no los reciben, e incluso tampoco son candidatos a becas de discapacidad cuando llegan a los 34 años, y eso es un problema.

La música es el hilo conductor de la enseñanza que reciben los estudiantes que ahora han tenido que adaptarse a las clases a distancia, con muy buenos resultados, dice la maestra. Incluso, la nueva metodología ha propiciado un refinamiento del proyecto, el cual esperamos que no se detenga, pues la idea es proyectarlo para que sea un programa piloto y después llevarlo a todo el país. Sin embargo, somos conscientes que este año, precisamente por la pandemia, esto no podrá ser .

Los Armónicos, como ya se conoce a esta agrupación de jóvenes artistas, han presentado sus espec-táculos precisamente en Los Pinos, a donde acudían de lunes a viernes a tomar sus clases antes de la pandemia.

Ahora se encuentran preparando otros repertorios musicales a través de Zoom, como la interpretación de la canción Todo cambia, que popularizó Mercedes Sosa, y una pieza de Silvestre Revueltas.

Colina explica que exigen mucha implicación por parte de los padres, sobre todo desde que comenzaron las clases a distancia, “para que sepan cómo estructurarles su día y cómo anticiparles las actividades para que no se incrementen sus niveles de ansiedad. Les decimos a los papás: ‘o toman al toro por los cuernos o se quedan en la depresión y las quejas’, y no se trata de eso, porque nuestros hijos no son víctimas.

“Hay que ver a estos jóvenes como lo que sí pueden ser: personas con capacidades diferentes que necesitan puentes para entender el mundo y una vez que ellos pueden unir y entender ese puente, lo tienen que cruzar, y luego otro y otro.

“Así lo plantea el filósofo inglés Herbert Read: para que un individuo se integre al grupo social al que pertenece requiere armonizar su individualidad, si ésta, por alguna razón se ve fracturada, hay que buscar la manera de organizarla de nuevo. Las artes reparan esas fracturas de nuestros procesos mentales, que tradicionalmente se dividen en cuatro: sensación, intuición, sentimiento y pensamiento.

A veces no nos ponemos en el lugar de un chico autista que tiene un desorden de integración sensorial o que puede tener desintegrada su atención porque él está escuchando u oliendo al del lado, o porque hay un montón de sensorialidad que le impide centrar su atención. En general, lo que menos se trabaja es la parte del sentimiento, aún entre nosotros los neurotípicos.

Armónicos es un proyecto que se adaptó al modelo de las orquestas del SFM, conformado por 102 agrupaciones en todo el país que impactan a su comunidad, pues dan sentido a la vida de decenas de niños y jóvenes. Por desgracia, al ser iniciativas que no buscan la comercialización, nadie los ve ni sabe de ellos, excepto quien los vive y el entorno familiar, pero hay comunidades enteras impactadas por el SFM , concluye Leticia Colina.

Para conocer las actividades del programa Armónicos se puede seguir su página de Facebook: https://www.facebook.com/PIA-Armónicos-351463489273882.