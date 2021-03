E

ra todavía 2015, en los pasillos del edificio del Centro Histórico que aloja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se daba por cierto que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había despedido al abogado Javier Mijangos, quien formaba parte de su equipo de secretarios de estudios y cuenta. Sí, el mismo que ahora promueve el juicio de amparo en contra de las demandas que en materia de energía eléctrica ha defendido la Presidencia de la República.

El problema entre los dos abogados estuvo en la diferencia de criterios para presentar un proyecto de sentencia. Así que no, parece que no, los jueces no actúan con la autonomía que el ministro Zaldívar defiende, y menos aún con la imparcialidad que les obliga la ley.

Primero, no tiene caso citar todos los juicios que no parecen haber hecho justicia, serían incontables, pero en el asunto del fallo sobre la llamada reforma eléctrica las dudas abundan.

Vamos por partes: el despacho de abogados encargado del amparo que actúa en contra de la citada reforma es el que encabeza Javier Mijangos, licenciado por la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho, y maestro y doctor por dos escuelas ubicadas en Madrid, España. También es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid .

Y no sólo eso. Si estamos de acuerdo en que en política no hay casualidades, sino causalidades, habría que señalar que Mijangos, de 2009 a 2015 fue secretario de estudios y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, como ya señalamos, lo corrió del trabajo.

Puede ser, no tenemos pruebas de que la relación Mijangos-José Ramón Cossio-Gómez Fierro-Madrid e Ibedrola (como la empresa española que saldría beneficiada con la suspensión de la Ley de Energía) sea tal cual la escribimos, y sólo nos centramos en advertir los datos comunes entre estos actores.

Entonces, la información que aparentemente nos podría advertir de un interés en común, en este caso defender los intereses de la empresa hispana y que nos ofrecería una causalidad, no contaría con los datos contundentes que así lo demostraran, y la cadena Mijangos-Cossio-Gómez Fierro-España-Ibedrola no sería mas que una casualidad.