na cosa es que, en el marco de la ley, se salvaguarde la independencia de los jueces y otra muy distinta defender la versión de que en México no hay poder más limpio, transparente, autónomo, imparcial y ajustado a derecho que el Judicial, es decir, una versión contraria a lo que, en sinnúmero de ocasiones, se ha documentado a lo largo de los años. Y abundan los ejemplos, porque en el grueso de los casos la afinada maquinaria de procuración de justicia no trascienda el discurso propagandístico.

Se entiende que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), defienda el punto y subraye la independencia y autonomía de los jueces y que esta última institución garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad , pero no logrará convencer a golpe de repetir esa idílica versión.

De hecho, para no ir más lejos, el propio ministro Zaldívar vivió en carne propia las amenazas y presiones de la pandilla calderonista en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuando el letrado presentó su dictamen sobre el particular (junio de 2010, que, entre otros, condenaba a los parientes de Margarita Zavala), y los demás ministros de la SCJN se le fueron al cuello, no sin antes ser asesorados por el entonces inquilino de Los Pinos. Así, la independiente e imparcial procuración de justicia castigó a las víctimas y victimizó –impunidad incluida– a los culpables. Sucedió, pues, todo lo contrario de lo pregonado en la citada versión idílica.

Además, como bien recuerda La Jornada (Eduardo Murillo) durante el último año el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 22 juzgadores federales por diversos actos de corrupción o irregularidades administrativas , pero ninguno de ellos fue castigado por el sentido de sus fallos (léase les garantizaron el negocio).