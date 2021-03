Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 16 de marzo de 2021, p. 23

Cancún, QR., Presidentes de asociaciones de hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Riviera Maya, Cozumel y Tulum, así como Ramón Roselló, representante de la cadena hotelera española Iberostar, consideraron que la ruta actual del Tren Maya implica una amenaza a mediano plazo, porque afectará el turismo en Quintana Roo cuando menos durante tres años, al obstaculizar la movilidad sobre la única vía de comunicación entre el norte y el sur del estado, que también lleva al aeropuerto de Cancún.

Añadieron que el proyecto sacará del mercado a los destinos turísticos del sur de la entidad, no hay recursos ni un plan para que se recuperen y generará pérdidas económicas por unos 5 mil millones de dólares, al impedir que se apliquen diversos gravámenes, así como de 8 mil millones de pesos por no recaudar el impuesto de no residente.

En conferencia de prensa, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; Antonio Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya; Juan Pablo Mudespacher, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel; Ramón Roselló, gerente de la Asociación Internacional de Inversores del grupo Iberostar, y hoteleros organizados de Tulum dijeron que están a favor de la construcción del Tren Maya, pero de acuerdo con el plano original, por el derecho de vía correspondiente al tendido eléctrico que avanza paralelo a la carretera Cancún-Tulum.

Como ejemplo del tiempo que se perdería en cruzar la zona de construcción del Tren Maya, mencionaron que un empleado habitante de Cancún que entre a trabajar en un hotel de Playa del Carmen a las seis de la mañana deberá salir de su casa a las 12 de la noche por las seis horas de tránsito que generará la construcción.