Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 16 de marzo de 2021, p. 22

Chilpancingo, Gro., El candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, anunció que firmará con el pueblo 100 compromisos en materia de salud, economía, seguridad, inversión privada y empleo.

El abanderado fue recibido ayer en la colonia Del PRI (bastión del Partido Revolucionario Institucional en Chilpancingo) por casi 800 personas, la mitad de ellas mujeres y adultos mayores, entre aplausos y porras. Unas 30 féminas le hicieron valla hasta un templete instalado en una cancha de basquetbol, y le colocaron coronas de flores en el cuello.

En su discurso, ofreció establecer una mesa de reconciliación y pacificación entre todos los actores sociales guerrerenses y otra para dar libertad a presos políticos, mujeres y hombres encarcelados injustamente porque les fueron fabricados delitos .

Asimismo se comprometió a concluir la carretera que comunica las regiones de la Costa Grande y la Tierra Caliente, desde el municipio de Atoyac de Álvarez hasta San Miguel Totolapan. También propuso conformar una nueva región económica en la entidad con todos los municipios ubicados en la Sierra Madre del Sur.