De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 16 de marzo de 2021, p. 7

Este año los premios Óscar serán distintos, no sólo por la crisis derivada de la pandemia, sino por la diversidad sexual y étnica de las personas que han sido postuladas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadunidense.

La edición 93 de la entrega de los galardones es la que más mujeres cineastas ha nominado hasta la fecha. Destacan las realizadoras Chloé Zhao y Emerald Fennell, quienes compiten en la categoría de mejor director, siendo la primera vez que más de una realizadora es seleccionada como candidata a uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica.

Hasta la fecha, sólo cinco mujeres han sido postuladas en esa categoría, pero Kathryn Bigelow es la única que lo ha ganado, esto por The Hurt Locker en 2010.

Fenell, de origen británico, participa con su primer largometraje, Promising Young Woman, que aborda la historia de una mujer en busca de vengar la violación de su amiga. También está nominado a mejor película, mejor guion y mejor actriz para Carey Mulligan.

Zhao fue nominada por Nomadland, que aborda la vida marginal de algunos estadunidenses mayores. Compite también a mejor película.

Destaca también Mank, de David Fincher, una producción de Netflix postulada en 10 categorías, incluidas las de mejores película, director y actores para Gary Oldman y Amanda Seyfried. El filme, grabado en blanco y negro, relata el proceso que Herman J. Mankiewicz siguió para desarrollar el guion del clásico Ciudadano Kane.

Otros candidatos a mejor película son The Father, Judas and the Black Messiah, la cinta en coreano Minari, The Trial of the Chicago 7 y Sound of Metal, filme cuyo diseño sonoro fue realizado por los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés. Su trabajo compite en la categoría de mejor sonido, junto a producciones como Mank y Soul.

La diversidad en los premios Óscar de este año se observa sobre todo en las categorías de mejores actores y actrices. En comparación con el año pasado, en que sólo Cynthia Erivo fue nominada, ahora aparecen nueve personas de color en la lista.

En la categoría de mejor actriz compiten Andra Day (The United States vs Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Viola Davis (Ma Rainey’s) y Carey Mulligan (Promising Young Woman) y Frances McDormand (Nomadland).