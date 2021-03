Marlene Santos Alejo

Una derrota no lastra el prestigio de Víctor Manuel Vucetich, señaló el estratega Luis Alfonso Sosa, quien, sin embargo, reconoció que Chivas está dando malos juegos, “pero no es el único equipo gris, en general está así el Guardianes 2021. Ha sido irregular en exceso, no se han visto partidos intensos, el nivel es muy muy bajo, y eso es de llamar la atención. No había visto otros torneos con el nivel de este… Están matando el interés del público”, advirtió.

Este lunes el dueño del Guadalajara, Amaury Vergara, a través de las redes sociales reconoció que está en deuda con su afición, mientras tras el partido del domingo, Vucetich –quien fue ratificado en el banquillo– destacó que su plantel no tuvo carácter para enfrentar al acérrimo rival.

Se esperaba más de las Chivas, pero el equipo terminó muy descompuesto. Todos conocemos la capacidad de Víctor, las cosas no se le han dado como quisiera, pero en los éxitos y en los fracasos siempre hay corresponsabilidad de directiva, jugadores y cuerpo técnico; pese a lo cual, no creo que por un partido se manche su imagen de buen estratega , abundó Sosa.