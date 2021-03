Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Martes 16 de marzo de 2021, p. 4

María Cortina, directora de la Casa Refugio Citlaltépetl, clama por voces que se levanten, se unan y griten: ¡Justicia! ¡Justicia! Como una contribución a esta necesidad nació la serie Desde adentro, con entrevistas a siete mujeres, entre ellas las periodistas Elena Poniatowska, Blanche Petrich y Griselda Triana, viuda de Javier Valdez. Todas son una voz crítica y libre. También hay mucho dolor en sus luchas y hablan del movimiento actual de las jóvenes .

Se trata de un testimonio de fortaleza, una voz para la memoria y la verdad que se escribe desde el centro para autores perseguidos, el cual lanza en redes sociales episodios protagonizados por mujeres. El primero es con Blanche Petrich, colaboradora de La Jornada, que se transmitirá este martes a las 19 horas en las redes sociales de la Casa Refugio.

Hay que curar las heridas, pero no borrar las cicatrices. Y otra vez: la memoria, que ha sido un hilo conductor, junto con la necesidad de tender una emboscada al olvido , expresa María Cortina en la introducción del serial. No podemos olvidar esta falta de oxígeno en la pandemia, ni el dolor de haber perdido a nuestros seres queridos y a los amigos en el gremio .

Explica que en este periodo de encierro se trata de compartir un diálogo interior muy beneficioso. Por ejemplo, una de ellas dice estar muy enojada consigo misma.

“Es una mujer que se ha subido a La Bestia tres veces y, sin embargo, en la pandemia cumplió 80 años. Me dice: ‘A mí nunca se me acaba la fuerza y se me está acabando ahora’”.