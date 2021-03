▲ Imanol Caneyada cuenta en entrevista que hace años comenzó la investigación histórica que sustenta parte de la novela. El proyecto de escribir sobre la persecución de la comunidad china en México la traía en mente desde hace mucho tiempo. Me encontraba con datos, iba investigando, guardando información. Pero no me decidí a escribirla porque no quería hacer una novela histórica . Foto José Antonio López

Se hermana con Leonor “en su desamparo y quijotismo, en su concepción totalmente absurda y marginal de la realidad; tenemos a esta policía judicial en un ambiente donde ser mujer excluye y condena, es la alteridad, pero además es enormemente íntegra y sí cree que ser policía implica hacer el bien y proteger a la ciudadanía.

Estos dos personajes se complementan, se convierten en dos fantasmas a su vez; aunque están vivos, son como dos espectros que incomodan a la gran estructura hegemónica. No solamente la incomodan, se convierten en sus demonios.

Un género que cultiva con compasión

El escritor naturalizado mexicano menciona que escribió la novela negra porque le gusta mucho ese formato y, “si voy a estar un año y medio o dos sentado, escribiendo, procuro que sea algo que me divierta. Es un género que me gusta mucho como lector y autor, y lo cultivo con compasión y amor.

“Además, la historia tiene muchísimos elementos del género negro, entendido como el que aborda aspectos que tienen que ver con la criminalidad, con la corrupción y el poder.

En este caso, la persecución de la comunidad china en México, el acoso y la violencia de la que fueron víctimas, y el genocidio que sostiene uno de los personajes son elementos que encajan perfectamente en el género.

La investigación histórica que sostiene parte de la novela comenzó hace años, cuenta Caneyada. El proyecto de escribir sobre la persecución de la comunidad china en México, específicamente en el noroeste, donde fue más salvaje, la traía en mente desde hace mucho tiempo. Me encontraba con datos, iba investigando, guardando información. Pero no me decidí a escribirla porque no quería hacer una novela histórica, no me sentía cómodo .

Imaginar la posibilidad de que un descendiente de los chinos violentados y asesinados reclamara en pleno siglo XXI, le permitió pensar en la novela como artefacto.

Imanol Caneyada presenta hoy Fantasmas del Oriente a las 19:30 horas, en la cuenta de Facebook @planetadelibrosmx. Lo acompañarán los escritores Mónica Lavín y Bernardo Esquinca.