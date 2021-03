Laura Gómez Flores

Martes 16 de marzo de 2021, p. 25

Vecinos denunciaron que al menos 15 viviendas ubicadas en avenida 505, en San Juan de Aragón, primera sección, alcaldía Gustavo A. Madero, resultaron afectadas por grietas y hundimientos, tras una fuga de agua registrada frente al deportivo Francisco Zarco.

La madrugada de este lunes empezó a tronar bien feo y a abrirse la grieta en la calle, pero en la casa se oía que algo tronaba y caía tierrita, yo hasta pensé que estaba temblando , comentó una vecina.

Ana Patricia, otra vecina afectada, explicó que le avisaron como a las 7:30 horas que había una fuga muy grande aquí en el parque y vimos que corría el agua de ambos lados de la coladera y empezamos a buscar el número para reportarla .

Unos 30 minutos después, dijo, se formó una grieta en la calle y aparecieron otras en mi casa, pero las autoridades nos dicen que van a estudiar lo del piso y no saben si fue el agua, pero yo digo que sí porque sale con fuerza y estaba la fuga .

Las autoridades que ingresaron a la casa escucharon cómo pasaba el agua y hasta que cerraron la toma de agua allá enfrente empezó a disminuir el ruido, que estaba tremendo, y sacaron el agua con cubetas y mangueras hacia el parque , relató.

Su casa, dijo, se afectó mucho y quiero que nos escuchen y atiendan, pero lo único que me dijeron es que no me acercara a la barda, que está agrietada, porque se puede caer, pero nadie nos dijo sí corríamos peligro .