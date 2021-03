Don Arnaldo había sido cesado dos semanas antes como director del Fondo de Cultura Económica (FCE). No hubo explicación. Orfila rechazó indignado la compensación monetaria que le ofrecieron. La causa la sabíamos todos. El grotesco despido era el remate de la campaña iniciada en su contra desde febrero por la grisácea Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que consignó, penalmente, ante la Procuraduría General de la República, el libro Los hijos de Sánchez, del antropólogo Oscar Lewis.

Orfila tenía 68 años cuando se fundó Siglo XXI y era el editor más importante en lengua española. En 1985 publicó el catálogo general con motivo del 20 aniversario. El reporte: 21 colecciones, mil 700 títulos, 6 mil ediciones, un tiraje de 20 millones de ejemplares. Hombre de trabajo, incluyó la lista de quienes laboraban en la empresa en México, España y Colombia.

En 1990, a los 93 años de edad, don Arnaldo dejó la dirección. Tomó su lugar Jaime Labastida. Treinta años después, el sucesor pregona que la editorial no valía nada cuando la asumió. En realidad, se dedicó a destruirla. El catálogo precisa que en 1966 el sello arrancó con 300 accionistas. Serían 572 en 1985. Labastida se dedicó a ahuyentarlos y se apropió de 58 por ciento de las acciones. Volvió un proyecto cultural colectivo en su empresa privada. Las acaba de vender a un consorcio chihuahuense dedicado a la mercadotecnia.

No se ruboriza al decir que llegaron a tocar a su puerta para comprárselas. Nunca les avisó a los accionistas. Les notificaron, consumados los hechos, vía electrónica. Leguleyo, el poeta alega que no tenía por qué rendirles cuentas. Le llegó el momento de jubilarse, declara ufano, para lo cual se habría embolsado siete millones de dólares. Niega la cifra, pero oculta el monto de la transacción por razones de confidencialidad . Insolente, acusa a quienes lo denuncian de no haber aportado nada al proyecto del cual se apropió, a sus espaldas. Incluso los desprecia y reta. Todo es legal, repite una y otra vez. Estamos por verlo. Junto a ello, lo esencial: el dilema ético.

Eso, la ética, es el cimiento de la cultura de México: Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet, Paz, Fuentes, Monsiváis. Larga es la lista. Eso no parece importarle a este filósofo pequeño,que acabó siendo un ladronzuelo silencioso apegado a la ley , que hasta nos exige se lo agradezcamos.