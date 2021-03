S

erán apenas unos cuantos los que no estén de acuerdo con las razones de fondo del movimiento feminista; se trata de un asunto de justicia y de igualdad, de superar un sistema bautizado como patriarcado , en el cual el estatus social de las mujeres es automáticamente inferior al de los hombres, sean cuales sean los talentos y virtudes de cada persona en particular; así ha sido por siglos y milenios. En esta colaboración a La Jornada no me ocuparé de los hechos de carácter sociológico o cultural generadores de ese fenómeno, lo importante está en reconocerlo como una realidad y superarlo.

En la ley, la injusticia está resuelta; el artículo primero de la Constitución concede iguales derechos a todas las personas sin distinción alguna y el cuarto, en su segundo párrafo, establece categórico: El varón y la mujer son iguales ante la ley . En los códigos civiles y leyes familiares, hace alrededor de 100 años que se suprimió la potestad marital por la cual el esposo tenía el papel de tutor de su esposa, que no podía administrar por sí misma sus bienes ni contratar si no contaba con la autorización del marido.

Lamentablemente sabemos bien que entre el deber ser y el ser hay distancias. En el derecho objetivo la igualdad y la equidad de género están reconocidas, pero en la vida cotidiana las cosas van lentas: la mujer sigue, por lo general, estando ligada a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, con un agravante, hoy esa función primordial debe hacerse en no pocas ocasiones después de una dura jornada en la oficina, en el aula o en la fábrica; las mujeres ganan proporcionalmente menos que los hombres; les cuesta más trabajo abrirse camino en la vida profesional, en la política o en los negocios. Hay hostigamiento contra ellas, violencia física, verbal y sicológica y el feminicidio es un delito frecuente y no disminuye sino muy lentamente. Es necesario igualar la vida con la buena intención de las leyes. La pregunta es ¿cómo?