Angeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de marzo de 2021, p. 5

Soy sobreviviente de Covid. Usa mascarilla. Mantén tu distancia . Es el lema de Gerardo Lazcano Campos de aquí para toda la vida , dice con voz apenas audible, después de 41 días hospitalizado, de los cuales estuvo intubado 17. Quiere hablar, contar su experiencia, que la gente sepa que es mejor portar un cubrebocas y no una mascarilla de oxígeno; es mejor que estar en el hospital sin tu familia, solo y sentir que te mueres por la falta de aire .

Mi más grande error fue automedicarme y no ir al hospital a tiempo , dice este dentista de 53 años. Era comer o respirar, hablar o respirar. Sientes que te mueres en vida .

En el hospital vi salir gente muerta, se mueren de la nada. Los oía toser y al rato nada . Eran chavos de 28, 35, 40 años. También vio a otros que regresaban a sus casas y yo decía así me quiero ir .

Es lo que quiere platicar, pero se detiene porque le falta fuerza, casi no se escucha lo que dice. Pero él parece no percatarse y sigue moviendo la boca hasta que su hermana Ana Patricia le pide que descanse un momento.

Desde el 8 de marzo Gerardo está de regreso en su casa y aceptó platicar con La Jornada. Recuerda cómo pasaron las primeras dos semanas, conoció a todos los médicos y enfermeras por su nombre. Nos hicimos amigos. Así me hice de un territorio para no sentir soledad . Ellos le decían que iba bien y pronto lo darían de alta, pero seguían pasando los días. Me desesperé .

Gerardo fue atendido en cuidados intensivos del hospital de extensión en el Autódromo Hermanos Rodríguez del IMSS, a cargo del doctor Leonel Quiñones, quien informó a Ana Patricia que la oxigenación de su hermano había bajado y lo iba a dormir para disminuir su desesperación.

Pasó otra semana y luego el especialista se percató de que había deficiencia de oxígeno en el cerebro. Vino la decisión de intubarlo. Transcurrieron 17 días más. La oxigenación fluctuaba, pero nunca se dio por vencido, luchó todo el tiempo y se le retiró el ventilador.