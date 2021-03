Afp, Ap, Europa Press, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 15 de marzo de 2021, p. 4

Holanda e Irlanda se sumaron ayer a las naciones que suspendieron la aplicación de la vacuna AstraZeneca, farmacéutica que aseveró que una revisión a las personas inoculadas con su biológico no encontró evidencia de un mayor riesgo de coágulos.

Las autoridades de salud de ambos países recomendaron, por separado, detener por precaución el uso del antígeno de AstraZeneca luego que Noruega reportó que se registraron cuatro casos severos de coágulos sanguíneos en adultos vacunados.

Dublín indicó que espera en los próximos días información de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre estos eventos tromboembólicos para continuar con la administración.

Hasta ayer, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Noruega, Islandia, Luxemburgo y Bulgaria detuvieron la inoculación por precaución. Tailandia, así como la República del Congo, aplazaron sus campañas de vacunación.

En la región italiana de Piamonte, que suspendió ayer brevemente la administración de las vacunas de AstraZeneca tras el fallecimiento de un profesor inoculado un día antes, decidió reanudarlas, aunque por precaución retiró un lote.

La compañía anglo-sueca AstraZeneca aseguró que había realizado una revisión de las personas inoculadas con su fármaco y que no encontró evidencia de un mayor riesgo de coágulos. Una revisión cuidadosa de todos los datos de seguridad disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y Reino Unido con la vacuna Covid-19 de AstraZeneca no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, en ninguna edad definida, grupo, género, lote o en cualquier país en particular , indicó el comunicado.

En la UE y Reino Unido se han registrado casos de trombosis y embolias pulmonares en personas vacunadas, pero mucho menos de lo que podrían ocurrir naturalmente en una población general de este tamaño y similar .

Tampoco hay problemas confirmados relacionados con la calidad de ninguno de sus lotes del inmunológico Covid-19 utilizados en Europa y el resto del mundo, afirmó la compañía.