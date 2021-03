Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 15 de marzo de 2021, p. 3

Tequila, Jal., Las vacunas para enfrentar la pandemia de Covid-19 no van a faltar y su aplicación no se detendrá, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo actualizó que la inversión gubernamental para abastecer a todos del biológico alcanzó los 40 mil millones de pesos, cifra superior en 8 mil millones a la estimada hace unos meses.

Esa postura se desprendió de la solicitud encarecida del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para destinar dosis a Guadalajara y Zapopan. El mandatario estatal no dijo que ya se completó la primera etapa de inoculación en adultos mayores en 40 municipios de su estado. Por eso, López Obrador explicó con amplitud las dificultades que ha implicado la búsqueda de antivirales en el mundo y las soluciones que se han encontrado.

No van a faltar las vacunas, gobernador, me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que absolutamente todos los mexicanos se vacunen, todos. Tenemos contratos por 140 millones de dosis. Tenemos destinados, originalmente eran 32 mil millones, ya aumentó a 40 mil millones de pesos, ya hemos entregado anticipos y ya están llegando las vacunas.

Sin afán aparente de polemizar con el solicitante, el Presidente puso por delante su promesa: Ya no se va a detener el plan de vacunación, vamos a estar con posibilidades de vacunar de 200 a 300 mil ciudadanos diariamente en el país. Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes; de acuerdo con la información que usted me proporcionó, ya se han terminado 40 municipios que están completos en lo que corresponde a adultos mayores.