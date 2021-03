E

l FC Barcelona sobrelleva el torneo 2020-21, el de la pandemia, guiado por la inercia de siempre, la de querer ganar, y por lo pronto intenta mantener el paso que marca el puntero de la Liga, pero su afán en este momento es por la estabilidad económica, por conservar su sello y preservar a su principal emblema: Lionel Messi. El crack argentino es la piedra angular sobre la que Joan Laporta anhela cimentar una nueva y exitosa era.

Es exactamente de lo que carece el grueso de los clubes de la Liga Mx, de figuras que conecten con la afición y le den identidad. Ocurre incluso en el clásico nacional. No importa el resultado, pero de un lado está un América que tenía en Miguel Piojo Herrera a su principal referente, tanto así que era el más solicitado para filmar comerciales, aun sobre jugadores como Guillermo Ochoa y el increíblemente indolente Giovani dos Santos.

‘Gío’ ha tenido todas las oportunidades que cualquier futbolista pudiera soñar, y una tras otra no ha hecho sino defraudar, desilusionar. Hace no mucho lo refirió Chucho Ramírez, hoy directivo de Pumas, quien ante la pregunta sobre qué jugador había sido su mayor decepción tras la conquista del Mundial Sub-17 de Perú 2005, sin titubeos dijo que Giovani, porque fue el más importante de ese campeonato, pero después no pasó nada con él.

El América de hoy no tiene figuras y otro tanto ocurre con las Chivas. El Rebaño es un plantel cuyas bridas en la cancha sostiene con fuerza y fiereza admirable un ex americanista. Jesús Molina es un viejo lobo de mar, indomable y profesional a morir, excelente cabeceador, tan comprometido que en el Guadalajara no titubearon en darle el gafete de capitán… el único pero que le puede poner el público de los tapatíos es haber sido dos veces campeón con la playera amarilla.

Las Águilas están huérfanas de un Carlos Reinoso, Zague, Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y tantos más, mientras los rojiblancos vieron mejores tiempos con Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez, Omar Bravo, Adolfo Bautista… No es tema exclusivo de estos equipos, también sucede con otros de los considerados grandes, como el plantel de la UNAM, que despuntó con el arribo del emblema toluqueño, Alfredo Talavera.