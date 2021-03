E

n mi tierra, que, como todo mundo sabe, es Saltillo, se acostumbra repetir desde hace mucho que los oriundos de aquí: de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Primero, confirmo a plenitud esta triple caracterización. Segundo, creo que ésta no es exclusiva de mi pequeño pero excepcional ámbito terrícola que ustedes pueden fácilmente ubicar por medio de estas coordenadas: 25° 26’N 101°DO’.

Me siguen llegando mensajes a los que Eduardo Camacho Suárez les llamó paráfrasis. Así se firma él: parafraseador. Me permití seleccionar, acortar algunas propuestas o corroborar el autor al que le eran asignadas, aunque esto me reste lugar para poder seguir insistiendo sobre los Trump y los Macedonios.

Todo el que quiera continuar enviándome perlas de sus saberes e ingenios, habré de hacerles un campito para que los que ya no somos los mismos, cuando menos seamos más. Si desconozco o dudo de la fuente, dedico tiempo a confirmarlas o pido mayores datos al autor, pero toda paráfrasis culterana, ingeniosa y picante será bienvenida para que nos ayude a cargar esta cruz. El humor del bueno es la mejor vacuna contra el desánimo y la desesperanza. ¡Vaya que nos será útil inocularnos unos a otros!

Hagamos un ensayo con la enjundiosa colaboración del amigo Camacho. Abramos boca con tres citas atribuidas a don Jesús de Nazaret: Vacunaos los unos a los otros . Dejad que las vacunas se acerquen a mí . Bienaventurados los vacunados, porque de ellos será el reino de los bien-inoculados . Julio César: “Vine, vi… y me vacuné.” Ricardo III: Mi reino por una vacuna . Napoleón: Que 140 millones de vacunas nos contemplen . Goethe: Una vacuna compartida es una doble alegría . Sor Juana Inés: No me vacuno para vivir más, sino para contagiar menos . Bernard Shaw: Mientras más conozco al Covid, más amo a la vacuna . William Ward: El pesimista se queja, el optimista espera el cambio y el realista se vacuna . Lutero: Si quieres salvar al mundo, descubre el hombro y vacúnate . Faustino Sarmiento / Francisco de Goya: La vacuna con aguja entra . Marx y Engels: Proletarios del mundo, vacunaos . Lennon: Hagamos la vacuna y no la guerra . Alfonsina Storni: Te ando buscando, vacuna, que ya llegas .