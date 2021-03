I

nopinadamente el presidente López Obrador abrió la competencia interna de candidatos de la 4T con miras a la elección del año 2024, al menos en el imaginario de la gente. ¿La transformación no termina con López Obrador? , le preguntaron en la mañanera. No. Estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional; si el pueblo lo decide y el Creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de que para alejarme por completo voy a escribir , sostuvo. Luego dijo que, aunque se enojen sus adversarios, la verdad, la verdad, hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no, es un abanico . Nombres, nombres , le insistieron. Para qué vamos a hablar si todavía falta , respondió y soltó una carcajada. La pregunta es quiénes componen el abanico cuando habla de relevo generacional. La lista no es breve: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, Julio Scherer, Irma Eréndira Sandoval, inclusive el general Luis Cresencio Sandoval. ¿Hay tapado en la 4T?

Iberdrola