Asimismo, está implicada la administración que encabezó el sucesor de Arana, Sergio Chávez, un ex priísta que busca la candidatura a la alcaldía, ahora por Morena, y la del actual alcalde, Juan Antonio González, de Movimiento Ciudadano, el único de los tres ediles que inició querellas jurídicas y en septiembre pasado interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Mexiled, empresa de Carlos Alberto Moyano Ramos, esposo de la alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Fernández Piña, del Partido Verde Ecologista de México.

Nosotros no realizamos la rescisión del contrato de manera unilateral. Jurídicamente no era lo más viable, ya que existe una anterior por la compra de luminarias con la empresa DiTech, (por la cual) el municipio ha sido condenado al pago de indemnización y actualizaciones por haberlo rescindido , justificó el ex alcalde Chávez en entrevista.

Aunque en marzo de 2020 se dejó de pagar a la empresa –la cual presentó una demanda por incumplimiento de pago y un amparo todavía sin resolver ante el juzgado 14 de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo–, la actual administración municipal presidida por González le pagó durante un año, pese a que en marzo de 2019 se rescindió el contrato.

La continuación de los depósitos a la cuenta del fideicomiso (entre ayuntamiento y empresa) hasta febrero de 2020, es decir, con posterioridad a la resolución del 14 de marzo de 2019 (rescisión del contrato), acredita que tal resolución no es una rescisión de los contratos, porque de ser así el municipio claramente no habría continuado los depósitos mensuales durante casi un año después , argumentó el empresario Moyano Ramos en un documento que recién envió a diputados locales de todos los partidos.

El documento de Moyano señala que el 18 de febrero pasado el pleno del ayuntamiento de Tonalá autorizó y facultó al presidente municipal González para ingresar una iniciativa de decreto legislativo que busca abrogar los acuerdos con Mexiled y autorizar un nuevo proyecto de alumbrado con otra empresa.

Los incumplimientos

Entre junio y agosto de 2017, con Chávez como alcalde, se realizó un censo entre empresa, ayuntamiento y CFE de las luminarias existentes y su estado para actualizar los cobros por energía eléctrica. Se detectó que 33 por ciento de las luminarias estaban fundidas.

También se reportó que 60.45 por ciento de las luminarias estaban conectadas a un circuito y el 39.55 por ciento restante de manera directa a la red de la CFE, pero solamente 36.55 del total de la infraestructura contaba con medidor.