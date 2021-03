Te admiro mucho, me gusta verte como jugador. Mi único lamento es no poder abrazarte hoy , escribió O’ Rei en su cuenta de Instagram.

Los récords de goleo no siempre se ponen de acuerdo y varían según la fuente. Quien no se confundió fue el astro brasileño Pelé a la hora de felicitar a Cristiano Ronaldo, quien al marcar el triplete con el que la Juventus venció 3-1 de visita al Cagliari, llegó a 770 anotaciones frente a las 767 que anotó en duelos oficiales el delantero de la verdeamarela, según los números de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol, reconocida por la FIFA. A la estrella portuguesa aún le faltan 35 dianas para alcanzar al vienés Josef Bican.

El delantero saltó para recibir el pase de Federico Chiesa y le pegó a Alessio Cragno en la cara, dejando al portero del Cagliari con un corte en el mentón. Pero Cristiano sólo recibió una tarjeta amarilla.

Los dos tuvieron otro cruce a los 25 minutos. Cragno hizo tropezar a Cristiano y éste facturó el penal.

Cristiano completó su triplete siete minutos después tras recibir un pase de Chiesa y gambetear a un rival antes de rematar.

Se trató del hat trick número 57 de Cristiano en su carrera, pero apenas el segundo que consigue con la Juve.

El delantero argentino Giovanni Simeone anotó el tanto del Cagliari en la segunda parte.

Las críticas no me afectaron, lo que me molestó fue haber quedado fuera de la Champions, el no haber jugado bien , señaló el guardameta de la Juventus, Wojciech Szczęsny; “por ello, uno debe responder en la cancha. Cristiano hizo justo eso, con un hat trick perfecto”.

A pesar del fulminante triplete de Cristiano, la Juventus, tercer lugar de la tabla, no pudo acercarse al Inter de Milán, que amplió su ventaja en la cima de la Serie A a 10 puntos sobre la Vecchia Signora y a nueve del sublíder AC Milán.

El Inter se consolidó en la punta con el triunfo a domicilio 2-1 ante el Torino, un conjunto amenazado por el descenso. El gol de Lautaro Martínez en las postrimerías sentenció la victoria del Inter.

El AC Milán, segundo en la Serie A, cayó en casa 1-0 frente al Nápo-les, donde aún no reaparece el mexi-cano Hirving Lozano tras su lesión.

Mientras, el Parma, asfixiado por el peligro de descenso, rompió una racha de 17 partidos sin triunfos al derrotar 2-0 a la Roma.