Lunes 15 de marzo de 2021

Florencia. Obra maestra de la literatura universal, La divina comedia, de Dante Alighieri (1265-1321), fue escrita en el exilio por el poeta italiano tras haber sido condenado en un juicio injusto, que los juristas se preparan a revisar siete siglos después de su muerte.

El Poeta Supremo tuvo que dejar Florencia en enero de 1302 tras un sangriento enfrentamiento entre dos facciones rivales: los Blancos, que exigían que se limitaran los poderes al Papa –a los que pertenecía Dante–, y los Negros, dispuestos a aceptar la influencia del pontífice en los asuntos de la ciudad.

Nuestro objetivo es determinar, a la luz de nuevos documentos descubiertos, si los veredictos pueden ser revisados, o mejor aún, anulados , explicó el abogado penalista Alessandro Traversi.

El penalista invitó a un grupo de colegas y magistrados a reconsiderar el caso de Dante Alighieri en el curso de una conferencia programada para el 21 de mayo.

Entre los invitados figuran el conde Sperello di Serego Alighieri, astrónomo que desciende en línea recta de Dante, así como un descendiente de Cante de Gabrielli, el juez negro que lo desterró de Florencia, su ciudad natal. A diferencia de sus ilustres antepasados, los dos hombres son amigos.

Me parece interesante revisar ese caso , reconoce Antoine de Gabrielli, quien advierte que no pretende alegar, como su antepasado, la culpabilidad de Dante. No voy a batallar por ello , asegura el francés.

Para Traversi la revisión judicial es un gesto simbólico fuerte, destinado a borrar la infamia que paradójicamente pesa sobre Dante desde el siglo XIV.

Considerado el padre del idioma italiano, celebrado en universidades y enciclopedias de todo el mundo por una de las obras cumbres de la literatura, en su ciudad sigue siendo un hombre condenado .

Hombre de letras, Dante estuvo muy involucrado en la vida política de Florencia. En 1300, fue elegido prior, uno de los nueve miembros del gobierno local, por dos meses. Ese encargo fue la causa de su desgracia.