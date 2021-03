C

ada vez hay más indicios de que Andrés Manuel López Obrador es propiamente un ciudadano del siglo XX. Su visión de México, con una impronta histórica muy profunda, está anclada en el siglo pasado. Ciertamente los problemas de México son ancestrales y no han cambiado con el siglo, la corrupción ha resistido el paso de décadas y siglos y las recetas del pasado pueden servir en el presente. Sin duda la fórmula perfecta, de ayer y hoy, es combatir la impunidad.

Es posible que su visión de México también esté, en gran medida, influenciada por el México profundo: indígena, campesino y popular, que en cierto modo quedó todavía anclada en el siglo pasado. AMLO no dejó de tener ese contacto permanente con el pueblo al llegar a Palacio Nacional. Es capaz de saludar respetuosamente a la mamá de El Chapo y no le importaron las críticas y diatribas de sus detractores. Se portó como un caballero.

Y la fórmula también le dio buenos resultados con Donald Trump, evitó a toda costa el enfrentamiento, las malas maneras y supo manejar las distancias. El manejo de la relación de Enrique Peña Nieto con Trump fue un desastre, fue humillado públicamente y lo trataron con la punta del pie. La visita de López Obrador a Washington se mantuvo en los parámetros del respeto y la dignidad. Pocos estadistas pueden arrogarse la medalla de haber sorteado dignamente la relación con este personaje.

De manera semejante, su relación con Joe Biden está anclada en los principios del pasado, en la doctrina Estrada y en la no intervención. Una receta antigua que previene cualquier tipo de injerencia extranjera y un mensaje claro: no me meto en tus asuntos, para que no te metas en los míos. Y el principio también ha funcionado en el caso de Venezuela, ha sido respetuoso de ese proceso y ha sabido mantener las distancias. Los conservadores, como dice el Presidente, no han podido asustar a los mexicanos con el coco de Maduro.

Su visión de nación sigue siendo autárquica, le parece un crimen haber desmantelado y rematado los principales activos del país, especialmente la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Apuesta por las refinerías nacionales y no por la dependencia del gas y la gasolina de Texas, que ciertamente está al lado y es barata, pero no es mexicana. Y esta decisión lo sitúa en el siglo XX, sus críticos le achacan que no entiende la relevancia de la ecología y el impacto del cambio climático. También lo aleja de los jóvenes de la generación millenial, que nace con impronta ecológica y les choca que se corten árboles para tender las vías del Tren Maya.