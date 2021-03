Con el fin de generar un espacio de reflexión y análisis previo al centenario de la creación de las escuelas normales rurales (1922-2022) en México, investigadores, profesores y ex alumnos convocaron al Seminario de investigación histórica. Centenario de las normales rurales. Procesos, miradas y latitudes, con el que se busca abrir el diálogo y la discusión sobre el futuro del normalismo rural y sus desafíos , afirmó Hallier Arnulfo Morales Dueñas, profesor y experto en temas educativos de la Escuela Normal Rural general Matías Ramos Santos, de San Marcos, Zacatecas.

Morales Dueñas recordó que el normalismo rural posibilitó que la escuela pública llegara a donde no existía, pero también permitió que el hijo del campesino, del obrero, del desposeído, pudiera acceder a la educación y a una nueva perspectiva cultural, pero no sólo ellos, los maestros normalistas rurales tienen como característica el compromiso social con el bienestar no sólo de sus alumnos, sino de la comunidad, lo que hoy es una demanda plenamente vigente .