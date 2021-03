La minuta no se basa del todo en la idea del libre desarrollo de la personalidad que planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, pero es un primer paso importantísimo, a nivel simbólico si se quiere, pero el hecho es que esta sociedad mexicana abre esa puerta al reconocimiento de una planta tan valiosa como la cannabis y a lo costoso que ha sido su prohibición .

Como otros de sus compañeros de bancada, la legisladora está en desacuerdo con las modificaciones aprobadas en San Lázaro, entre ellas una serie de multas y sanciones a quien esté en posesión de un gramo más de la cantidad permitido de mariguana (28) y hasta 200 gramos, así como las trabas al autocultivo de la planta; no obstante, consideró que los cambios se deberán aceptar para que la ley se pueda promulgar y entrar en vigor.

Es, subrayó, de gran valía para la evolución de una sociedad y por eso creo que no hay que entramparla, sino aprobarla. Es un camino de libertad que se abre; además, esta ley va a poder dejar caer otras máscaras de hipocresía que hay en nuestra sociedad y que ya México no se las merece .

Después de la pandemia, añadió, la humanidad está en algo distinto como para seguir anclados a prejuicios y satanizaciones ridículas .

La senadora agregó que la mariguana es tan compleja como su regulación, ya que toca diversas aristas en la personalidad humana y en influencia en la salud, el comercio, entre otros aspectos.