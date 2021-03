Q

uerida tía: Ya estoy de regreso. Cuando salí de viaje, no hace ni tres semanas, las jacarandas que hay en mi colonia tenían muy pocas flores, pero hoy las encontré tan tupidas, tan intensamente azules, que hasta me dolieron los ojos. Como me has dicho que esos árboles te encantan, pienso tomarles una foto. Luego te la mando. Sigue cuidándote.

El breve recado de Antonia me devolvió a una de las más bellas experiencias de mi infancia: los recorridos que hacía con mi familia por la ciudad con el fin de conocerla, perderle el miedo, adueñarnos de ella y sentirnos menos recién llegados y más de aquí.

En una de aquellas caminatas descubrimos algo nunca antes visto por nosotros en el pueblo: el espectáculo anual que en las proximidades de la Semana Santa nos brindan las jacarandas florecidas. No sé cómo, pero de aquella primera experiencia surgió una costumbre: así como en septiembre era obligada la visita al Zócalo para ver la iluminación, en abril invariablemente dedicábamos una mañana a mirar las jacarandas.

Hasta la fecha he mantenido ese hábito, que es parte de mi conversación con la ciudad. Este año, debido al confinamiento, tendré que renunciar a ese paseo; sin embargo, por fortuna, no hay nada que me impida revivir la experiencia en el recuerdo.

II

La mayor parte de la familia había emigrado a la ciudad antes que nosotros. Nos manteníamos muy unidos porque ocupábamos distintas viviendas en la misma privada: baja, con paredes de ladrillo, estrecha y con poca luz, por las noches podía significar una amenaza para los extraños que se aventuraran por allí.

Nuestra situación económica no nos permitía tener más diversiones que las que nos brindaba, en plazas y jardines, la ciudad. Recorrerla a pie era quizás el mejor de todos los entretenimientos, pero a veces, cuando queríamos ampliar los horizontes hacia rumbos desconocidos, hacíamos cortocircuito . Esa práctica consistía en abordar cualquiera de los transportes públicos estacionados en la terminal (sin que importara por qué rumbos iría), permanecer en él durante todo el recorrido y bajarnos en el punto de arranque, siempre algo mareados después de un viaje que por lo general era largo.

III