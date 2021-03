Responde a comentario sobre Siglo XXI

as afirmaciones que hace Guadalupe Ortiz me obligan a responder porque su justificación pone en duda a Arnaldo Orfila, no obstante la honestidad y compromiso ético-social sostenido por él a lo largo de una trayectoria significativa, contraria y ajena al acto mercantil de entregar ahora Siglo XXI a una consultora empresarial-financiera.

Hasta el último día, Arnaldo estuvo lúcido y consciente, enterado de todo. Es absolutamente imposible que hiciera dos actos contradictorios: transferir sus acciones a Ortiz, y a la vez asentar en su carta-testamento que éstas se dividieran entre amigos y personas cercanas (La Jornada 27/2/21). La guerra frontal entre Ortiz y Labastida, desatada a través de tres juicios perniciosos y dañinos, se produjo después de la muerte de Orfila y causó en Laurette Séjourné una profunda angustia. Ella repetía lo que Arnaldo siempre dijo: No podemos hacer ninguna acción que dañe o desprestigie a Siglo . Compartir esta visión fue lo que nos llevó a muchos cercanos, al conocer la respuesta descalificatoria de Labastida, a distanciarnos y no causar daño a través de reclamos y pleitos. La carta-testamento (que adjunto), me la entregó Laurette poco antes de su muerte, en 2003.

Martha Cereceros, empleada de Siglo, poco después me pidió el último pasaporte de Orfila, pues lo necesitaban para autentificar su firma , ya que al retirarse de Siglo, Guadalupe Ortiz se había llevado cajas con documentos y podría suceder cualquier cosa . Sé que los títulos originales de acciones 1 y 2 de Orfila y Séjourné no están, y aparentemente el título que presentó Ortiz, con sus acciones y las de Orfila juntas, sólo está autoendosado . No hay registro de la supuesta operación de 1998 que ella refiere.

Ahora, como acto final de una larga serie de procesos sórdidos, públicamente denunciados por ex trabajadores y accionistas de Siglo XXI, nos enfrentamos a su entrega a empresarios sin ninguna cercanía al trabajo editorial y menos al compromiso ético, social y cultural que ha representado Siglo XXI desde hace años, pese a todos los embates.

Tatiana Coll

Se congratula por revisión del caso Ernestina Ascencio

Debemos congratularnos por la decisión de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra de ordenar la revisión de la resolución sobre el caso de Ernestina Ascencio, quien murió después de haber sido atacada sexualmente por un grupo de militares.

Ahora esperamos que simplemente cumpla con la sentencia de amparo que se concedió a las víctimas de la guerra sucia en Guerrero para que, mediante acciones efectivas, exija a la CEAV el cumplimiento de lo establecido en el Informe especial (de la CNDH) sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el que recomendó elaborar un plan especial de reparación del daño para las víctimas de la guerra sucia.