René A. López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de marzo de 2021, p. 22

Villahermosa, Tab., Al continuar la pugna por la dirigencia estatal de Morena, Pedro Hernández Jiménez fue acusado ayer de no contar con un nombramiento legal para ocupar la presidencia del partido en Tabasco, afirmó Jesucita López Garcés, quien dijo ser la dirigente del partido de manera estatutaria.

En entrevista para la radio local mencionó que el conflicto está en los tribunales electorales para su resolución definitiva, y quien se ostenta como presidente de Morena en Tabasco no tiene acreditación, porque su verdadero cargo es el de secretario de Organización . Mencionó que su lucha no es por cargos públicos, sino para que haya real democracia en Morena, porque no estamos en la democracia, sino en la imposición .

López Garcés señaló que en el proceso legal que libra el Tribunal Electoral del estado no se ha actuado con justicia, toda vez que ella asumió ese encargo como lo definen los estatutos, pues como secretaria general, legalmente asumió la presidencia automáticamente cuando se quedó sin dirigente a la salida del anterior presidente.