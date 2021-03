Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de marzo de 2021, p. 22

Guadalajara, Jal., La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños decidió en asamblea que no permitirá la instalación de casillas en su territorio durante las elecciones de junio próximo, en protesta contra los gobiernos federal y de los estados de Jalisco y Nayarit porque siguen sin entregarles más de 10 mil hectáreas de sus ancestros, que aunque ya las ganaron en tribunales no se les han dado en posesión porque no se entrega indemnización a sus actuales posesionarios, la mayoría ganaderos del pueblo de Huajimic.

El fin de semana los comuneros realizaron la asamblea en Teponahuaxtlán y en un ejercicio pleno de democracia la mayoría votó por repetir lo que ocurrió en 2018, cuando por el mismo motivo los indígenas decidieron impedir la instalación de casillas en su territorio en las elecciones federales y estatales.

Esperan recuperar tierras

Su molestia se debe a que desde 2016 han ido ganando juicios agrarios y en tribunales se ha reconocido que la tierra que piden les sea restituida en Huajimic, forman parte de su territorio ancestral, pero debido a la oposición de los actuales posesionarios, quienes piden indemnización a cambio de entregarlas, hasta la fecha los wixaritari no las han recuperado.