Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 14 de marzo de 2021, p. 16

Aunque la participación de la mujer en la producción de cacao y chocolate ha avanzado en años recientes, aún resta trabajo por hacer para que la inclusión sea mayor, reconocieron las representantes en el sector.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que la industria del chocolate y de la confitería genera casi 57 mil empleos directos, de los cuales la mitad son ocupados por mujeres.

En entrevista con La Jornada, Janet Gómez Barrios, directora adjunta en Ecom Cocoa, precisó que en el campo la paridad es 50-50. Sin embargo, resaltó el papel de la mujer en el cultivo originario de México, pues es fundamental para la transmisión de los usos y costumbres.

Señaló que la participación de las mujeres en el campo es más visible, pues una cuarta parte de la población mundial trabaja como agricultoras remuneradas y empresarias en el sector agroalimentario.

En México, dijo, de cada 100 productores de cacao, 17 por ciento son mujeres, es decir, son propietarias de terrenos de cultivo. “En el campo hay muchas mujeres, no son la mayoría, pero tenemos dueñas de parcelas.

Cada vez más van más allá, como son multitareas, pues están viendo no sólo sembrar para comer, sino para vender y, ¿por qué no? adquirir otro pedacito de tierra y, ¿por qué no? hacer diversidad de cultivos y vender el restante en el mercado.

Gómez Barrios subrayó que México produce alrededor de 30 mil toneladas de cacao al año, principalmente en Guerrero, Veracruz Oaxaca, Chiapas y Tabasco, aunque en estos dos últimos estados se produce 90 por ciento de la producción nacional.

Apuntó que en ambas entidades es donde se puede encontrar el mayor número de mujeres dedicadas al noble cultivo , como le llaman al cacao.

El avance de las mujeres no sólo se da en el campo, sino en la industria del chocolate. Paulina Ruiz, gerente de comunicación en Mars, comentó a este diario que 20 por ciento de los puestos directivos lo ocupan mujeres, cuando hace una década todos eran ocupados por hombres.